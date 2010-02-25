Нужен умный дизайн сайта, тематика - бухгалтерия

Добрый день.

Требуется умный и стильный дизайн для сайта по бухобслуживанию. Стиль - креативный минимализм. Необходимо проработать прилагаемый текстовый и графический материал. Из графики прилагаю: логотип, примерная схема главной странички (расположение элементов можно менять как угодно, это лишь примерная схема того, что должно быть) + вся текстовая информация на сайт. Основные требования:

- шапка не на пол экрана

- размер по ширине не больше 980 px

- удобство навигации

- читаемый текст и заголовки

- внимание к деталям

- на выходе psd файл со всеми слоями после оплаты

Ищу дизайнера на постоянное сотрудничество, в случае успеха будем работать. Дизайн нужен срочно, срок - до завтра 16.00 по МСК. Оплачиваю по вебмани - 75 wmz. Готов сделать предоплату 50%. В асю не стучать, на мыло не писать. Оставляем сообщение только здесь. Спасибо.