Нужен умный дизайн сайта, тематика - бухгалтерия

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок174 просмотра

Добрый день.

Требуется умный и стильный дизайн для сайта по бухобслуживанию. Стиль - креативный минимализм. Необходимо проработать прилагаемый текстовый и графический материал. Из графики прилагаю: логотип, примерная схема главной странички (расположение элементов можно менять как угодно, это лишь примерная схема того, что должно быть) + вся текстовая информация на сайт. Основные требования:

- шапка не на пол экрана

- размер по ширине не больше 980 px

- удобство навигации

- читаемый текст и заголовки

- внимание к деталям

- на выходе psd файл со всеми слоями после оплаты

Ищу дизайнера на постоянное сотрудничество, в случае успеха будем работать. Дизайн нужен срочно, срок - до завтра 16.00 по МСК. Оплачиваю по вебмани - 75 wmz. Готов сделать предоплату 50%. В асю не стучать, на мыло не писать. Оставляем сообщение только здесь. Спасибо.

15 лет назад
spetsura
Егор 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$75
1 день
Все требования выполнил качественно и в срок. Понравился выдержанный стиль, симметрия. Чувствуется есть большой опыт по веб дизайну. Будем работать и дальше!
Приятно было работать! Ясное техническое задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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