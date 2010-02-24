Надо впечатлить заходящих первый раз на сайт. Сайт клуба развлечений/путешествий/подарков. Чтото вокруг - новый или свежий взгляд на обычные вещи...ну типа квадратной чашки. Аудитория 25...45 лет, М и Ж. юмора-приколов не надо, впечатлить - надо. ...