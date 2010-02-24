Здравствуйте. нужен редизайн сайта www.ilovehomeclub.ru в стиле http://www.pipstudio.com/

Материал предоставим( нарезки диза для главной..) но не много.. там есть флеш меню и шкатулка очень нравится( придумать похожее решение) сайт будет не интернет магазин( но должна быть возможность из него потом сделать магазин) мало ли потребуется.

Вообщем по сути каталог - сайт.

в личку не писать.. ВСЕ В ПРОЕКТЕ

Оставляйте примеры дизайнов....

без ссылки на ВАШЕ ПОРТФОЛИО и цены рассматривать не буду.. задача ясна можно оценить.

СПАСИБО.