Редизайн сайта

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Закрыт21 заявка344 просмотра

Здравствуйте. нужен редизайн сайта www.ilovehomeclub.ru в стиле http://www.pipstudio.com/

Материал предоставим( нарезки диза для главной..) но не много.. там есть флеш меню и шкатулка очень нравится( придумать похожее решение) сайт будет не интернет магазин( но должна быть возможность из него потом сделать магазин) мало ли потребуется.

Вообщем по сути каталог - сайт.

в личку не писать.. ВСЕ В ПРОЕКТЕ

Оставляйте примеры дизайнов....

без ссылки на ВАШЕ ПОРТФОЛИО и цены рассматривать не буду.. задача ясна можно оценить.

СПАСИБО.

15 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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