Необходимо создать дизайн сайта web 2.0 Дизайн нескольких страниц + по возможности верстка. Страницы: главная, регистрация, вход + еще несколько, которые будем обсуждать в дальнейшем. Сразу говорю: нужен профи, который ...
Дизайн для сайта визитки. Фруктово овощная тема.
Дизайн для сайта визитки. Фруктово овощная тема.
планируется что-то типа этого:
легкость, простота. ничего нагруженного нет.
но это слишком просто. в плане именно дизайна.
есть дорогая простота, а есть дешевая простота. пример - дешевой простоты.
сайт должен быть имиджевым. что бы потенциальные партнеры зайдя на сайт понимали
"вау, да они реально классные".
сайт должен создавать настроение и имидж.
во всех магазинах есть отдел с фруктами.
он является лицом магазина. т.к. яркий, красивый, приятный.
большинство магазинов стремятся вынести его в начало магазина, что бы создавалось хорошее впечатление.
сайт должен быть таким же. приятным, красивым. что бы создавалось приятное впечатление.
П.С. какая стилистика мне нравится - в приложении.
П.П.С. в личку и асю не ломится.
Выбранный исполнитель
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