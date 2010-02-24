Дизайн для сайта визитки. Фруктово овощная тема.

планируется что-то типа этого:

http://www.z-y-fruits.ru/

легкость, простота. ничего нагруженного нет.

но это слишком просто. в плане именно дизайна.

есть дорогая простота, а есть дешевая простота. пример - дешевой простоты.

сайт должен быть имиджевым. что бы потенциальные партнеры зайдя на сайт понимали

"вау, да они реально классные".

сайт должен создавать настроение и имидж.

во всех магазинах есть отдел с фруктами.

он является лицом магазина. т.к. яркий, красивый, приятный.

большинство магазинов стремятся вынести его в начало магазина, что бы создавалось хорошее впечатление.

сайт должен быть таким же. приятным, красивым. что бы создавалось приятное впечатление.

П.С. какая стилистика мне нравится - в приложении.

П.П.С. в личку и асю не ломится.