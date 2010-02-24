Требуется: Разработка оригинального дизайна, верстка, натягинвание на движок сайта + натягивание на " личный кабинет". Дизайн болжен быть без Flesh. Оплата только по Webmoney. ICQ:429-730-714 Skype: samarabmx
Необходимо разработать дизайн
Приветствую! Необходимо разработать не сложный, но стильный (брендовый) дизайн.
Необходимо разработать дизайн картинки заставки, в дальнейшем она будет анимироваться. Ну и концепци ю внутренних страниц. Все необходимое имеется (шрифты, лого , фирм стиль т.п.). При личном общении в се объясню. Хотелось бы увидеть ссылки на подобные работы.
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