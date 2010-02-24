Необходимо разработать дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки367 просмотров

Приветствую! Необходимо разработать не сложный, но стильный (брендовый) дизайн.

Необходимо разработать дизайн картинки заставки, в дальнейшем она будет анимироваться. Ну и концепци ю внутренних страниц. Все необходимое имеется (шрифты, лого , фирм стиль т.п.). При личном общении в се объясню. Хотелось бы увидеть ссылки на подобные работы.

15 лет назад
Astonio
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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