Разработать дизайн сайта для турецкой компании

Здравствуйте, нужен дизайн сайта для турецкой компании, которая занимается продажей одежды.

Что мы хотим видеть в дизайне:

1. По стилю и оформлению опираемся на http://eu.levi.com и http://lcwaikiki.com.tr

2. Важно, очень важно, чтоб на фоне или в каком-то большом блоке происходила ротация картинок (моделей в одежде).

3. Основные цвета черный и красный...как и логотип.

4. Меню сверху или в другом удобном месте: О компании, Каталог, Оптовые продажи, Контакты

5. На главной странице должны как и на http://eu.levi.com должны быть стилеобразующие блоки-баннеры.

Все остальное - по усмотрению дизайнера!