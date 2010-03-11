6-8-45

Виктор 6-8-45

 
36 летРоссия/Пермь
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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Отзывы заказчиков
alebedynets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Разработать дизайн сайта для турецкой компании
Очень положительный и профи! Доволен сотрудничеством. Быстро и качественно сделал дизайн, учел все правки...и даже больше. Очень доволен, буду работать еще...
Доволен сотрудничеством. Надеюсь поработаем ещё! Успехов!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $200
от 5 дней
нет рейтинга