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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Очень положительный и профи! Доволен сотрудничеством. Быстро и качественно сделал дизайн, учел все правки...и даже больше. Очень доволен, буду работать еще...
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Надеюсь поработаем ещё! Успехов!
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1 отзыв
от $200
от 5 дней
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