Срочно нужно доделать флеш сайт!

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Закрыт1 заявка214 просмотров

Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Срочно требуется доработать флеш сайт, написанный на AS 3. Работы не очень много, сайт в целом готов, требуется устранить несколько структурных багов и довести его до ума. Срок - очень сжатый, нужно сделать все максимально быстро. Если Вы профессионал уверенный в своих силах, то пишите в скайп, там сразу оговорим цену и объем работ. Мой ник aviagraph_mayer. Жду

15 лет назад
KoMayer
Костя 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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