Срочно нужно доделать флеш сайт!

Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Срочно требуется доработать флеш сайт, написанный на AS 3. Работы не очень много, сайт в целом готов, требуется устранить несколько структурных багов и довести его до ума. Срок - очень сжатый, нужно сделать все максимально быстро. Если Вы профессионал уверенный в своих силах, то пишите в скайп, там сразу оговорим цену и объем работ. Мой ник aviagraph_mayer. Жду