Создание 3D-спецэффектов, видеороликов.
- Моделирование объектов любой степени сложности.
- Анимация персонажей, применение готовых mocap-данных, анимация с использованием динамики твердых тел, жидкостей, газов, тканей.
- Захват движения, трекинг, компоузинг.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия130 просмотров
- Рекламный ролик системы Kenlo188 просмотров
- Архитектурная визуализация183 просмотра
- Рекламный ролик системы KenLo174 просмотра
- Страж для рекламы систем слижения189 просмотров
- Рекламный ролик воздухоочистителя Атмос181 просмотр
- Showreel 2007147 просмотров
- Моделинговое портфолио (2007год)175 просмотров