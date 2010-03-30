KoMayer

Костя Маер KoMayer

 
40 летРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Создание 3D-спецэффектов, видеороликов.

- Моделирование объектов любой степени сложности.

- Анимация персонажей, применение готовых mocap-данных, анимация с использованием динамики твердых тел, жидкостей, газов, тканей.

- Захват движения, трекинг, компоузинг.