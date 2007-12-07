Психологический консалтинг - центр "триумф"

Доброе время суток! Требуется разработать или возможно предложить готовый вариант сайта посвященного коммерческой недвижимости. Как шаблонный вариант воспринимаем www.domex.ru Если есть вариант уже готового сайта с системой администрирования и возможностью адаптации по использованной цветовой гамме, готовы рассмотреть предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим креативный стильный сайт,завораживающий flash,оригинальные эффекты.Реальное продвижение.
Краткая информация о компании и проекте сайта находиться в приложении.Предложения для более интересной подачи сайта и его наполнению - приветствуются.
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