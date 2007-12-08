Необходимо кое что изменить в магазине. Конкретно:

Есть сайт avoirdesign ru

http://avoirdesign.ru/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,6/Itemid,66/ - здесь надо поменять шрифт кнопки Добавить в корзину

http://avoirdesign.ru/index.php - поменть шрифт и каринки у Продолжить покупки Оформление заказа

Короче во всём магазине шрифт поменять....

Необходимо поставить модуль ещё поиска на магазин....

И ещё.... если вы зайдёте на любую страницу то увидите Кнпока Контакты уехала вниз.. Надо её поставить на место.

Указывайте сроки цену.