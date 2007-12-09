Создать почти "клон" сайта

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок264 просмотра
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Нужно сделать клон сайта http://www.benzworld.org на том же движке, или предлагайте свое. Самое важное, что бы сайт хорошо индексировался.

Интересует срок и стоимость.

Дизайн нужен минимальный, но со вкусом.

Появятся пару новых разделов.

Исполнитель интересует из Санкт-Петербурга, так как личное общение сложно заменить.

Более детальное описание пришлю по почте.

16 лет назад
maximmb
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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