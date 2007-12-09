Сайт поиска работы

Требуется поднять с нуля систему "анализатор подозрительных файлов"(ONLINE VIRUS CHECKER) Основная задача: создать сервис, аналог www.virustotal.com 1:1, который анализирует подозрительные файлы и облегчает быстрое обнаружение вирусов, червей, троянов и всех видов вредоносных программ, определяемых антивирусами. Все предложения ...
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Необходим сайт (портал) поиска работы с дополнительными сервисами (курсы валют, прогноз погоды, гороскоп,карта города, новости).
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