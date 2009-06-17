Привет всем! Вкратце и по существу. Есть интересный бизнес-план создания инфо-развлекательного портала, реализация которого требует участия опытного, профессионального программиста в области php, java, css, html, БД. Для портала уже есть дизайн, необходим программинг, система управления сайтом. Приглашаю к сотрудничеству ...