ltok

Олег ltok

 
42 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Кредитный сервис вебмани

    $500

    Необходимо сделать сайт - кредитный сервис вебмани, ввод/вывод вебмани, автоматический прием вебмани под депозит. Только специалисты имеющие опыт или же готовые реализованные решения. Сроки разработки/внедрения - до 10 дней.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт (доработка)

    $1000

    Необходимо доделать сайт (сервис заказа еды онлайн) Готовность - 80% Самописный движок на базе framework zend. Подробности по аське. Только опытные программисты. Наличие портфолио обязательно.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка главной страницы

    $50

    Необходимо сделать верстку главной страницы. Качественно! 100% передача дизайна. Поддержка и правильное отображение в различных браузерах. Сделать оптимальной по размеру для быстрой загрузки страницы. Срок 1 день. Оплата по факту. Подробности в ICQ:114031737 Обязательно наличие портфолио.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Информационно-развлекательный портал

    Привет всем! Вкратце и по существу. Есть интересный бизнес-план создания инфо-развлекательного портала, реализация которого требует участия опытного, профессионального программиста в области php, java, css, html, БД. Для портала уже есть дизайн, необходим программинг, система управления сайтом. Приглашаю к сотрудничеству ...

    PHPHTMLCSS
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Визуализация барной стойки

    $50

    Необходимо визуализировать макет барной стойки в 3D. Есть представление как она должна выглядеть. Всю информацию в личку либо по ICQ. Оплата по факту.

    3D-графика40 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Листовки (наклейки) пополнения мобильной связи

    $50

    Необходимо создать листовку (наклейку) в нескольких форматах (А4, А5) платежной системы по пополнению счетов мобильной, интернет связи. Шапка - ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ с логотипом (логотип есть) Тело листовки - логотипы компаний-операторов мобильной/интернет связи. Логотипы компаний в зависимости от региона ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рекламный (анимационный) ролик

    Нужен рекламный ролик для компании - прием эл.платежей от населения за услуги мобильной, интернет связи, кабельного ТВ и др.услуг. Ролик необходим для показа на ТВ. Требования: - креатив; - оригинальность; - яркий и запоминающийся; Принимаются предложения от профи с соответствующим портфолио.

    Анимация30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта

    Нужен дизайн для сайта компании, основная деят-ть которой - прием эл.платежей от населения чз сеть стационарных и ПОС-терминалов за услуги мобильной, интернет связи, кабельного ТВ и прочих услуг. Требования: - креатив; - оригинальность; - яркий и неповторимый дизайн; - использование ...

    Дизайн сайтов84 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип компании по приему эл.платежей

    $100

    Нужен качественный Логотип компании по приему эл.платежей за услуги мобильной и интернет связи. Идея лого: моментальные платежи, ассоциация со скоростью, авто, формулой-1 Цвета: белый на ярко-красном Оплата после выполнения заказа!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка сайта хостинг-услуг

    $100

    Необходимо доработать сайт хостинг-компании представленный как интернет-магазин. Основные модули: 1. Проверка и регистрация доменных имен (проверить и исправить код) 2. Подключить оплату услуг ч/з Visa, Приват, IMoney 3. Доработать личный кабинет (счета, домены, корзину) 4. Доработать админ часть в соответствии ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка и администрирование сервера под хостинг

    Необходимо постоянное удаленное администрирование сервера под хостинг на площадке датацентра. Первоначальная настройка сервера под хостинг с нуля + постоянное удаленное администрирование. Жду Ваши предложения.

    Настройка сервера/ПО14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
xaweleon
Сергей 
34 годаАвстралия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Верстка главной и внутренней
Спасибо большое за продуктивное качественное сотрудничество, всё было на высоте!
Работа была сделана быстро и качественно. Все замечания были устранены в кратчайшее время. Рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв
RonEXI
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Скрипт часов
Всё ОК
Хороший специалист. Работа была выполнена качественно и в срок. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
blx
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Листовки (наклейки) пополнения мобильной связи
Олег, спасибо Вам за приятное и лёгкое сотрудничество, не омрачённое непониманием!
Спасибо Вам, Катя за прекрасно выполненную работу. С вами было легко и приятно работать!)
Ответный отзыв
designew
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Логотип компании по приему эл.платежей
Оплата в срок Отличный заказчик Рекомендую
Отличный дизайнер! Работа была выполнена быстро и профессионально! Приятно, когда тебя понимают и выдают результат сверх того, который ты ожидал! Всем рекомендую! Спасибо!
Ответный отзыв
astronyx
Михаил 
43 годаБеларусь
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$250
10 баллов
17 лет назад
Нужен виртуальный обменный пункт
Приятный в общении заказчик. Во время работы никаких вопросов не возникало. Уточнял всё оперативно.
Работа была сделана в кратчайшие сроки и на высоком профессиональном уровне. Работать было интересно, легко, все задачи понимались с полуслова. Спасибо огромное!
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