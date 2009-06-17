Необходимо сделать сайт - кредитный сервис вебмани, ввод/вывод вебмани, автоматический прием вебмани под депозит. Только специалисты имеющие опыт или же готовые реализованные решения. Сроки разработки/внедрения - до 10 дней.
- $500Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $800
Необходимо подключить API готового сервиса по онлайн бронированию жд билетов. Доделать в целом сайт. Оплата поэтапная. Только опытные специалисты. Наличие портфолио обязательно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо подключить API к сайту. Сервис онлайн продаж. Только опытные программисты. Знания php, javascript, ajax. Подробности по аське.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сверстать пару страниц. Срок - 1 день. Оплата - 30 вмз.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Необходимо доделать сайт (сервис заказа еды онлайн) Готовность - 80% Самописный движок на базе framework zend. Подробности по аське. Только опытные программисты. Наличие портфолио обязательно.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $1500
Требуется доделать сайт (сервис заказа еды онлайн) Готовность - 70-80% Подробности по аське. Только опытные программисты.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо сделать верстку главной страницы. Качественно! 100% передача дизайна. Поддержка и правильное отображение в различных браузерах. Сделать оптимальной по размеру для быстрой загрузки страницы. Срок 1 день. Оплата по факту. Подробности в ICQ:114031737 Обязательно наличие портфолио.HTML-верстка11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
ДизайнHTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен качественный дизайн сайта Подробности по ICQ:114031737Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен интернет-магазин.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать карту местности (города), как на рисунке (см. в файле).Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт14 лет назад
Привет всем! Вкратце и по существу. Есть интересный бизнес-план создания инфо-развлекательного портала, реализация которого требует участия опытного, профессионального программиста в области php, java, css, html, БД. Для портала уже есть дизайн, необходим программинг, система управления сайтом. Приглашаю к сотрудничеству ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо визуализировать макет барной стойки в 3D. Есть представление как она должна выглядеть. Всю информацию в личку либо по ICQ. Оплата по факту.3D-графика40 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо создать листовку (наклейку) в нескольких форматах (А4, А5) платежной системы по пополнению счетов мобильной, интернет связи. Шапка - ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ с логотипом (логотип есть) Тело листовки - логотипы компаний-операторов мобильной/интернет связи. Логотипы компаний в зависимости от региона ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен рекламный ролик для компании - прием эл.платежей от населения за услуги мобильной, интернет связи, кабельного ТВ и др.услуг. Ролик необходим для показа на ТВ. Требования: - креатив; - оригинальность; - яркий и запоминающийся; Принимаются предложения от профи с соответствующим портфолио.Анимация30 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен дизайн для сайта компании, основная деят-ть которой - прием эл.платежей от населения чз сеть стационарных и ПОС-терминалов за услуги мобильной, интернет связи, кабельного ТВ и прочих услуг. Требования: - креатив; - оригинальность; - яркий и неповторимый дизайн; - использование ...Дизайн сайтов84 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен качественный Логотип компании по приему эл.платежей за услуги мобильной и интернет связи. Идея лого: моментальные платежи, ассоциация со скоростью, авто, формулой-1 Цвета: белый на ярко-красном Оплата после выполнения заказа!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Необходимо доработать сайт хостинг-компании представленный как интернет-магазин. Основные модули: 1. Проверка и регистрация доменных имен (проверить и исправить код) 2. Подключить оплату услуг ч/з Visa, Приват, IMoney 3. Доработать личный кабинет (счета, домены, корзину) 4. Доработать админ часть в соответствии ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо постоянное удаленное администрирование сервера под хостинг на площадке датацентра. Первоначальная настройка сервера под хостинг с нуля + постоянное удаленное администрирование. Жду Ваши предложения.Настройка сервера/ПО14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Необходимо сделать часы (циферблат) во флеше для картинки (см. вложенный файл).Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад