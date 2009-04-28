Graphic & Web Design, iPhone Interfaces

Опыт работы графическим дизайнером 7 лет.

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash (beginner)

Pixelmator, Apple Aperture, iWork

Работаю в Mac OS X, что позитивно влияет на эстетические и юзабилити требования к собственным работам.

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«Вообще, когда заказчик говорит «Основное требование: креативность», можно смело вставать из-за стола, класть айфон в карман и прощаться. Потому что сразу становится непонятно, кто и как будет оценивать работу. Вернее, сразу становится понятно». Людвиг Быстроновский

Познавательно-развлекательное для заказчиков:

http://www.youtube.com/watch?v=oxUbXgGnSyA&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=_3G6FE-56xk&feature=related

http://www.clientsfromhell.ru