Graphic & Web Design, iPhone Interfaces
Опыт работы графическим дизайнером 7 лет.
Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash (beginner)
Pixelmator, Apple Aperture, iWork
Работаю в Mac OS X, что позитивно влияет на эстетические и юзабилити требования к собственным работам.
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«Вообще, когда заказчик говорит «Основное требование: креативность», можно смело вставать из-за стола, класть айфон в карман и прощаться. Потому что сразу становится непонятно, кто и как будет оценивать работу. Вернее, сразу становится понятно». Людвиг Быстроновский
Познавательно-развлекательное для заказчиков:
http://www.youtube.com/watch?v=oxUbXgGnSyA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_3G6FE-56xk&feature=related
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Портфолио
- I love it! ♥247 просмотров
- Без названия350 просмотров
- Без названия349 просмотров
- Без названия254 просмотра
- Без названия233 просмотра
- Без названия351 просмотр
- Без названия177 просмотров
- Без названия180 просмотров
- Пластиковая карта268 просмотров
- Дизайн и вёрстка серии учебников272 просмотра
- Технический каталог243 просмотра
- RusDay198 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Вам, Катя за прекрасно выполненную работу. С вами было легко и приятно работать!)
Ответный отзыв
Олег, спасибо Вам за приятное и лёгкое сотрудничество, не омрачённое непониманием!
$30
10 баллов
14 лет назад
В очередной раз просто доказала что работает очень оперативно качественно и в срок! Уважение и позитив от реализацией проекта! Рекомендую Катю к сотрудничеству заказчикам!
Ответный отзыв
Антон отличный заказчик, понимающий и обязательный, очень приятный в работе и в общении. Спасибо за сотрудничество!
$50
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа, спасибо, Екатерина.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, один из лучших. Спасибо!
$30
10 баллов
15 лет назад
Екатерина - the best!!!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! В очередной раз всё прошло легко и приятно! :)
$30
10 баллов
15 лет назад
МЕГА-талантливый дизайнер! Работа сделана на 5+, лучше чем я даже ожидала.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, впечатления о работе только положительные. Оплату всегда производит вовремя, без задержек и напоминаний. Спасибо за сотрудничество! :)
Верстка полиграфии
12 отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
от $50
от 3 дней
нет рейтинга