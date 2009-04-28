blx

Дружинина blx

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Graphic & Web Design, iPhone Interfaces

Опыт работы графическим дизайнером 7 лет.

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash (beginner)

Pixelmator, Apple Aperture, iWork

Работаю в Mac OS X, что позитивно влияет на эстетические и юзабилити требования к собственным работам.

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«Вообще, когда заказчик говорит «Основное требование: креативность», можно смело вставать из-за стола, класть айфон в карман и прощаться. Потому что сразу становится непонятно, кто и как будет оценивать работу. Вернее, сразу становится понятно». Людвиг Быстроновский

Познавательно-развлекательное для заказчиков:

http://www.youtube.com/watch?v=oxUbXgGnSyA&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=_3G6FE-56xk&feature=related

http://www.clientsfromhell.ru

FlashInDesignIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
ltok
Олег 
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Листовки (наклейки) пополнения мобильной связи
Спасибо Вам, Катя за прекрасно выполненную работу. С вами было легко и приятно работать!)
Олег, спасибо Вам за приятное и лёгкое сотрудничество, не омрачённое непониманием!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужно сделать рекламный флаер
В очередной раз просто доказала что работает очень оперативно качественно и в срок! Уважение и позитив от реализацией проекта! Рекомендую Катю к сотрудничеству заказчикам!
Антон отличный заказчик, понимающий и обязательный, очень приятный в работе и в общении. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Сверстать макет CD-LABEL
Отличная работа, спасибо, Екатерина.
Отличный заказчик, один из лучших. Спасибо!
Ответный отзыв
natEn
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
2 баннера (проект для Ekaterina Druzhinina (blx))
Екатерина - the best!!!
Спасибо за сотрудничество! В очередной раз всё прошло легко и приятно! :)
Ответный отзыв
natEn
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Нужна рекламная листовка. А4.
МЕГА-талантливый дизайнер! Работа сделана на 5+, лучше чем я даже ожидала.
Отличный заказчик, впечатления о работе только положительные. Оплату всегда производит вовремя, без задержек и напоминаний. Спасибо за сотрудничество! :)
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
12 отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
3 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
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