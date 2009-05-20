Рекламный (анимационный) ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт30 заявок482 просмотра

Нужен рекламный ролик для компании - прием эл.платежей от населения за услуги мобильной, интернет связи, кабельного ТВ и др.услуг.

Ролик необходим для показа на ТВ.

Требования:

- креатив;

- оригинальность;

- яркий и запоминающийся;

Принимаются предложения от профи с соответствующим портфолио.

16 лет назад
ltok
Олег 
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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