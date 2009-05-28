Есть файл games.txt в нем такие данные название мачта начало матча несколько таких пар нужно брать оттуда ближайший матч и показывать его название ...
Создание showreel
Требуется специалист по After Effects'у для создания showreel'a.
Описание того, как это должно выглядеть, что должно происходить и корявые наброски гелевой ручкой на листах А4 есть.
Мы бы с удовольствие поработали с начинающим специалистом, который готов сделать хороший проект, что бы потом можно было положить его к себе в портфолио, в качестве отличной базы.
Если вы из Москвы, то это просто замечательно.
Свои условия и предложения пишите в проект.
Выбранный исполнитель
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