Создание showreel

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен18 заявок490 просмотров

Требуется специалист по After Effects'у для создания showreel'a.

Описание того, как это должно выглядеть, что должно происходить и корявые наброски гелевой ручкой на листах А4 есть.

Мы бы с удовольствие поработали с начинающим специалистом, который готов сделать хороший проект, что бы потом можно было положить его к себе в портфолио, в качестве отличной базы.

Если вы из Москвы, то это просто замечательно.

Свои условия и предложения пишите в проект.

16 лет назад
inetart
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

foxwhite
Игорь 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$150
7 дней
Очень доволен сотрудничеством с Игорем. Он оперативно вносил изменения, предлагал свои идеи и показал себя настоящим профессионалом. Особенно хотелось бы отметить феноменальную скорость работы помноженную на её качество и небольшую стоимость. Рекомендую Игоря всем, кто хочет получить качественный продукт за доступную сумму!
Дает волю для творчества (в определенных рамках). Оплатил всё вовремя (была предоплата). Надеюсь на сотрудничество в будующем!

Заявки фрилансеров

foxwhite
Игорь 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Маленькое Flash задание

    $5

    Есть файл games.txt в нем такие данные название мачта начало матча несколько таких пар нужно брать оттуда ближайший матч и показывать его название ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash-анимация

    По проводу от компьютера к компьютеру бежит сигнал в виде пунктира. В определенных местах всплывают вопросики и сердечко. После - лопаются как мыльные пузыри. На прозрачном фоне. Установить поверх фоновой картинки. Графические элементы ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Работа для хорошего специалиста по ГИФ анимации

    Нужен хороший специалист по созданию гиф-анимированных персонажей. Для начала надо: Создать 100 анимированных гиф файлов по заданной тематике. Общее требования к файлам: -красочность и интересность; ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Несколько простых Flash роликов.

    $15

    Создание интерактивной анимации "Вспомним детство!" Объектами вашей анимации может быть всё что угодно: солнце, дождь, цветок с лепестками–кнопками и т.д. Чтобы нарисовать падающий дождь ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разобрать флешку на 2 части.

    Есть флэш шапка для сайта. Необходимо сделать из нее две флэхи. 1ая - меню. 2ая - типа презентации. Фон прозрачный. Все это должно быть на xml. Флэха - http://file.qip.ru/file/83720643/9e985ee8/header.html. Есть исходники. Только меню будет такое ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание флеш шапки (анимация)

    Необходима создать флэш шапка сайта (анимация). Фон не меняется, человек в комнате делает разные вещи - сидеть, читает газету, считает деньги, ходит и т.д. Конкретное действие еще обсудим. Ролик длится 4-5 мин. ...

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash карта метро (доработка)

    $25

    Необходимо доделать карту метро http://carebest.ru/index/0-10 Нужно доделать все станции метро. (для оставшихся (пустых станций) нужно создать строки в XML : Название станции ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад