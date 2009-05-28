Создание showreel

Требуется специалист по After Effects'у для создания showreel'a.

Описание того, как это должно выглядеть, что должно происходить и корявые наброски гелевой ручкой на листах А4 есть.

Мы бы с удовольствие поработали с начинающим специалистом, который готов сделать хороший проект, что бы потом можно было положить его к себе в портфолио, в качестве отличной базы.

Если вы из Москвы, то это просто замечательно.

Свои условия и предложения пишите в проект.