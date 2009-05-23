Нарисовать и анимировать 3д персонажа во флеш

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен20 заявок618 просмотров

Добрый день всем!

Итак, у нас есть проект - флеш игра.

В игре есть вратарь и футболист. Футболист бьет по мячу по команде игрока, вратарь ловит.

В процессе работы с заказчиками выяснилось, что нужен псевдо 3д персонаж.

1. Нарисовать вратаря и анимировать - прыжок влево-вправо, прыжок вверх. http://www.flashrolls.com/sports-games/FIFA-World-Cup-Flash-Game.htm - такой вратарь нам нравится, может чуть выше нужна детализация.

2. УПД. Нарисовать кикера (спереди), который бьет в ворота мяч, и варианты его реакций - подпрыгивает вверх от радости если не пойман мяч, падает на колени и закрывает лицо руками если мяч пойман. http://www.gamesfreak.net/games/Penalty-Shootout_3105.html - тут есть образец такого экшена.

Пожалуйста, оставляйте свои цены за всю работу, сроки и примеры аналогичных или похожих работ.

Выбранному исполнителю я напишу сам :)

УПД Это ре пост проекта, мы сделали плоских исполнителей (вектор) и их не приняли, но работа была оплачена. Все кто писал мне - пишите еще раз в личку и оставляйте сразу ссылки на похожие или близкие работы.

С уважением

Константин

HTML
16 лет назад
chakki-chakki
Константин 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

spwar
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$200
3 дня
Очень доволен. Человек который думает о том как сделать НА ОТЛИЧНО сам. Выдал замечательный результат за разумную цену, был на связи. Как профессионала оцениваю его тоже очень высоко, будем работать и дальше Константин Сентищев директор Easy Solutions Limited http://mobiskinzzz.com/
Очень хороший человек и заказчик. Приятно общаться и работать. Четко ставит задачи. С наличием примеров платит задаток. Заплатил почти полную сумму еще до завершения проекта. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

spwar
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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