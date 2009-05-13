2 флеш анимации

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт12 заявок330 просмотров

Всем привет.

Нужен человек/группа товарищей, способная сделать 2 двадцатисекундных анимированных ролика на flash для сайта конторы по раскрутке сайтов.

Суть примерно следующая: на фоне природы (джунгли) гуляет львенок, прыгает, кувыркается и т.д. и т.п. (второй ролик аналогичный).

Исполнение - 2D или 3D (на обсуждение).

Интересуют кандидаты ТОЛЬКО с опытом анимации и соответствующим портфолио.

Контакты:

ICQ: 442310371

email: [email protected]

16 лет назад
SPavlov
Sergey 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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