Добрый день всем! Итак, у нас есть проект - флеш игра. В игре есть вратарь и футболист. Футболист бьет по мячу по команде игрока, вратарь ловит. ...
Задачи для флешера-аниматора с базовым знанием AS2
Есть 20-30 задач, на каждую задачу отводится 1-2 дня. Оплата из расчета за каждую флешку - 300 грн. Требования к графике: простая, без мелких деталей. (Есть задачи типа "игра", есть задачи типа "анимация")
Пример задачи:
Показываем тип повреждения (трещина/деформация) на иллюстрации (всего 10). Студент должен указать тип повреждения и его причину. Выбирает из вариантов кликом (по три варианта для типа и для причины). За верный пару-ответ с первого раза - 3 балла, со второго - 2 балла, с третьего - 1 балл. После выполнения задания показываем верные ответы и заработанные баллы. Иллюстрации типа балка, колонна, стена с трещинами и тп.
Поэтапная оплата: сдаем 10 флешек, получаем оплату, сдаем исходники и тд.
Дэдлайн по всем работам: 1 ИЮЛЯ
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