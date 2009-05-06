Задачи для флешера-аниматора с базовым знанием AS2

Есть 20-30 задач, на каждую задачу отводится 1-2 дня. Оплата из расчета за каждую флешку - 300 грн. Требования к графике: простая, без мелких деталей. (Есть задачи типа "игра", есть задачи типа "анимация")

Пример задачи:

Показываем тип повреждения (трещина/деформация) на иллюстрации (всего 10). Студент должен указать тип повреждения и его причину. Выбирает из вариантов кликом (по три варианта для типа и для причины). За верный пару-ответ с первого раза - 3 балла, со второго - 2 балла, с третьего - 1 балл. После выполнения задания показываем верные ответы и заработанные баллы. Иллюстрации типа балка, колонна, стена с трещинами и тп.

Поэтапная оплата: сдаем 10 флешек, получаем оплату, сдаем исходники и тд.

Дэдлайн по всем работам: 1 ИЮЛЯ

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