Требуется разработать флеш мульт

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт17 заявок415 просмотров

Требуется разработать флэш мульт, типа рекламы Ред Бул, иметься ввиду прорисовка персонажей.

Работа нужна качественная, оплата будет достойная (в разумных пределах).

Сейчас делаем одну серию, но планируется выпускать в месяц по одной серии, если заказчику понравиться первая, пробная.

Пожалуйста, прочитайте ТЗ, нарисуйте одного персонажа и слегка анимируйте, что бы я смог посмотреть и оценить вашу технику рисования и анимации.

Предоплата предусматривается, не огромная, но символическая, что бы Вам уверенно начать работать. На всё про всё 1 день, поторопитесь и вероятно Вы будете единственный, кто не полениться нарисовать и анимировать – Вас я и выберу!

Пробники шлите сюда - [email protected] (туда же вложите номер Вашего ICQ).

16 лет назад
Media-S
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание showreel

    Требуется специалист по After Effects'у для создания showreel'a. Описание того, как это должно выглядеть, что должно происходить и корявые наброски гелевой ручкой на листах А4 есть. Мы бы с удовольствие поработали ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Маленькое Flash задание

    $5

    Есть файл games.txt в нем такие данные название мачта начало матча несколько таких пар нужно брать оттуда ближайший матч и показывать его название ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash-анимация

    По проводу от компьютера к компьютеру бежит сигнал в виде пунктира. В определенных местах всплывают вопросики и сердечко. После - лопаются как мыльные пузыри. На прозрачном фоне. Установить поверх фоновой картинки. Графические элементы ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Работа для хорошего специалиста по ГИФ анимации

    Нужен хороший специалист по созданию гиф-анимированных персонажей. Для начала надо: Создать 100 анимированных гиф файлов по заданной тематике. Общее требования к файлам: -красочность и интересность; ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Несколько простых Flash роликов.

    $15

    Создание интерактивной анимации "Вспомним детство!" Объектами вашей анимации может быть всё что угодно: солнце, дождь, цветок с лепестками–кнопками и т.д. Чтобы нарисовать падающий дождь ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разобрать флешку на 2 части.

    Есть флэш шапка для сайта. Необходимо сделать из нее две флэхи. 1ая - меню. 2ая - типа презентации. Фон прозрачный. Все это должно быть на xml. Флэха - http://file.qip.ru/file/83720643/9e985ee8/header.html. Есть исходники. Только меню будет такое ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание флеш шапки (анимация)

    Необходима создать флэш шапка сайта (анимация). Фон не меняется, человек в комнате делает разные вещи - сидеть, читает газету, считает деньги, ходит и т.д. Конкретное действие еще обсудим. Ролик длится 4-5 мин. ...

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash карта метро (доработка)

    $25

    Необходимо доделать карту метро http://carebest.ru/index/0-10 Нужно доделать все станции метро. (для оставшихся (пустых станций) нужно создать строки в XML : Название станции ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад