Требуется разработать флеш мульт

Требуется разработать флэш мульт, типа рекламы Ред Бул, иметься ввиду прорисовка персонажей.

Работа нужна качественная, оплата будет достойная (в разумных пределах).

Сейчас делаем одну серию, но планируется выпускать в месяц по одной серии, если заказчику понравиться первая, пробная.

Пожалуйста, прочитайте ТЗ, нарисуйте одного персонажа и слегка анимируйте, что бы я смог посмотреть и оценить вашу технику рисования и анимации.

Предоплата предусматривается, не огромная, но символическая, что бы Вам уверенно начать работать. На всё про всё 1 день, поторопитесь и вероятно Вы будете единственный, кто не полениться нарисовать и анимировать – Вас я и выберу!

Пробники шлите сюда - [email protected] (туда же вложите номер Вашего ICQ).