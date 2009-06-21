Сделать надпись логотоп в флеш + пару эффектов

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен19 заявок354 просмотра

Есть сайт http://realtgeo.ru/ Вместо Company Co. должен бытьь флэш обект название компании. Должно сочитаться с сайтом. + в шапке нужно добавить тоже эффектов типа летящих птиц. Есть возможные варианты...

16 лет назад
DVampire
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

grizbil
Алена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад
$35
2 дня
Сделала как я хотел. доволен.
Было приятно поработать

Заявки фрилансеров

grizbil
Алена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад

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