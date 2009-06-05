Создание gif-анимации

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Завершен10 заявок338 просмотров

Создать небольшую гиф-анимацию из картинки. Нужно волнообразное колыхание правой ленты

16 лет назад
XiloK
Иван 
43 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Очень хорошо выполнена анимация, учтены все пожелания, ну и скорость выполнения порадовала!
Отлично поработали, четко поставленна задача, просто отличный заказчик. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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