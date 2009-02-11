Необходимо выполнить верстку сайта из 3-х страниц с небольшой анимацией (мигание путевок, ныряние рыбки на баннере). Пример страниц в архиве, пароль название)). Верстку заказываю часто, исполнитель впоследствии станет постоянным.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо выполнить верстку сайта из макетов PSD. Главная страницы + 3-4 вложенных.HTML-верстка53 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется небольшой редизайн сайта. А именно: 1) Есть анимированный логотип в гифе, его нужно сделать более четким 2) немного изменить дизайн страницы и шрифт Подробности личкойАнимация6 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть проект на Delphi 7 его нужно собрать со всеми необходимыми компонентами. результат - рабочий exe-шник. ICQ два453шесть44семь1 P.S. Проект небольшой, выгрузка из базы OracleПрикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
В проекте необходимо исправить существующую верстку(ширина колонок, линий) и т.п. объем работы примерно на час.Закрыт14 лет назад
Внести ряд исправлений в готовую верстку с ajax-ом. Верстка довольно сложнаяHTML-верстка14 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно исправить косяк верстки на allianse-profi.ru. там на всех второстепенных страницах в ie6 уезжает вверх центральный блок.Завершен15 лет назад
Требуется логотип для ИТ-компании. Название компании sibix. Желателно два цвета один в синей гаммеЛоготипы и Знаки69 заявокЗакрыт14 лет назад
Создать небольшую гиф-анимацию из картинки. Нужно волнообразное колыхание правой лентыАнимация1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сверстать 4 внутренних страницы сайта Желательно сделать сразу шаблонами Внести ряд изменений в готовую верстку с учетом кроссбраузерности и кроссплаформности Ваши цена и срок.HTML-верстка18 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется дизайнер, на проектную работу, желательно живущий по GMT +8 или около того. Оплата 2000-10000 р. за сайт. Выбор по выполненным работам либо тестовому заданию (оплачивается если идет в готовый сайт). О готовности к выполнению ...Дизайн сайтов74 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Сайты которые нравятся. Плюс нужно переработать и анимировать логотип . Оплата частями, половина при утверждении макета и половина по завершении проекта. Выбор по представленному макету либо портфолио(если понравится). http://www.vyborhr.ru/ Обращение руководителя, схема слева, красивый логотип, СМИ ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна помощь в испрвлении верстки до завершения проекта. Так же требуется правка ajax-скриптов.HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $60
Нужно сверстать страницы из PSD макетов. Верстка не очень сложная, но есть нюансы. Надо чтобы соединительные линии между элементами (см. пример в аттаче) были "резиновые" т.е. привязывались к элементам без указания конкретных координат (и тем ...Закрыт15 лет назад
Нужно исправить готовую верстку (отступы), основной объем правок под IE и оперой. Нужно чтоб человек после выполнения работы ещё хотя бы пару дней находился на связи для исправления ошибок, в связи с этим платеж ...Закрыт15 лет назад
Необходимо внести небольшие коррективы в существующую верстку. Работоты на 1/2-1 часа. Просьба указывать ценыHTML-верстка15 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо внести небольшие коррективы в существующую верстку, подогнать под IE.Завершен15 лет назад
Сделали верстку, но она в эксплорере отображается некорректно. Нужно исправитьЗакрыт15 лет назад
Нужно выполнить верстку сайта дивами, кросбраузерно. Есть много макетов и уже готовый вариант верстки, но он неполный. Его нужно во-первых - изменить, во-вторых доверстать недостающие страницы. Сделать нужно за выходные, желательно чтоб человек был постоянно ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Необходима верстка сайта из нескольких страниц дивами. Срок выполнения 1-2 дня.HTML-верстка20 заявокЗакрыт15 лет назад