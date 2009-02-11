XiloK

Иван Хилков XiloK

 
41 годРоссия/Иркутск
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Верстка сайта с небольшой анимацией

    Необходимо выполнить верстку сайта из 3-х страниц с небольшой анимацией (мигание путевок, ныряние рыбки на баннере). Пример страниц в архиве, пароль название)). Верстку заказываю часто, исполнитель впоследствии станет постоянным.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Небольшой редизайн

    $10

    Требуется небольшой редизайн сайта. А именно: 1) Есть анимированный логотип в гифе, его нужно сделать более четким 2) немного изменить дизайн страницы и шрифт Подробности личкой

    Редизайн сайта
    Анимация6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собрать проект на Delphi 7

    Есть проект на Delphi 7 его нужно собрать со всеми необходимыми компонентами. результат - рабочий exe-шник. ICQ два453шесть44семь1 P.S. Проект небольшой, выгрузка из базы Oracle

    OracleDelphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Корректировка верстки

    В проекте необходимо исправить существующую верстку(ширина колонок, линий) и т.п. объем работы примерно на час.

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить верстку

    Нужно исправить косяк верстки на allianse-profi.ru. там на всех второстепенных страницах в ie6 уезжает вверх центральный блок.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание gif-анимации

    Создать небольшую гиф-анимацию из картинки. Нужно волнообразное колыхание правой ленты

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка внутренних страниц

    Сверстать 4 внутренних страницы сайта Желательно сделать сразу шаблонами Внести ряд изменений в готовую верстку с учетом кроссбраузерности и кроссплаформности Ваши цена и срок.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайнер сайтов

    Требуется дизайнер, на проектную работу, желательно живущий по GMT +8 или около того. Оплата 2000-10000 р. за сайт. Выбор по выполненным работам либо тестовому заданию (оплачивается если идет в готовый сайт). О готовности к выполнению ...

    Дизайн сайтов74 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта кадрового агентства

    $100

    Сайты которые нравятся. Плюс нужно переработать и анимировать логотип . Оплата частями, половина при утверждении макета и половина по завершении проекта. Выбор по представленному макету либо портфолио(если понравится). http://www.vyborhr.ru/ Обращение руководителя, схема слева, красивый логотип, СМИ ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта

    $60

    Нужно сверстать страницы из PSD макетов. Верстка не очень сложная, но есть нюансы. Надо чтобы соединительные линии между элементами (см. пример в аттаче) были "резиновые" т.е. привязывались к элементам без указания конкретных координат (и тем ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить верстку

    Нужно исправить готовую верстку (отступы), основной объем правок под IE и оперой. Нужно чтоб человек после выполнения работы ещё хотя бы пару дней находился на связи для исправления ошибок, в связи с этим платеж ...

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправление верстки

    Необходимо внести небольшие коррективы в существующую верстку. Работоты на 1/2-1 часа. Просьба указывать цены

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужно выполнить верстку сайта дивами, кросбраузерно. Есть много макетов и уже готовый вариант верстки, но он неполный. Его нужно во-первых - изменить, во-вторых доверстать недостающие страницы. Сделать нужно за выходные, желательно чтоб человек был постоянно ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
mufenman
Дмитрий 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта с небольшой анимацией
отличный закащик всегда на связи , четкое ТЗ . оплата четко. даже раньше.Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заказывал верстку с анимацией. Работа выполнена качественно и в срок. Анимация сделана без флеша на JS поэтому не требует каких либо дополнительных плагинов и без проблем отображается на мобильных устройствах. Проблем с натягиванием на CMS не возникло. Рекомендую!
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AndruxaKchr
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Собрать проект на Delphi 7
Отличный заказчик. Чёткое задание, мгновенная оплата, рекомендую!
Хороший программист, рекомендую. Быстро разобрался с неполными исходниками, дописал и исправил прогу на Delphi.
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RomZik
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Создание gif-анимации
Отлично поработали, четко поставленна задача, просто отличный заказчик. Рекомендую!!!
Очень хорошо выполнена анимация, учтены все пожелания, ну и скорость выполнения порадовала!
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wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Исправить верстку
Хороший заказчик. Четко ставит задачи. В вопросах разбирается. Приятно работать!
Заказывал исправление верстки, работа выполнена быстро и качественно без лишних вопросов.
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