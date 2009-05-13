Сделать анимацию для шапки сайта

Есть дизайн сайта (см. аттач).

необходимо в шапку сайта вставить флеш-ролик примерно следующего сценария:

кусок металла (слиток,в которых алюминий поставляется на заводы) трансформируется, "выдувается" под действием невидимых струй воздуха, превращаясь из бесформенного куска в колесо СКАД. Затем это колесо СКАД "вставляется" в появляющийся из воздуха автомобиль.

Если необходимо, высоту шапки можно увеличить настолько, насколько нужно.