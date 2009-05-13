Сделать анимацию для шапки сайта

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  2. Анимация
Закрыт6 заявок441 просмотр

Есть дизайн сайта (см. аттач).

необходимо в шапку сайта вставить флеш-ролик примерно следующего сценария:

кусок металла (слиток,в которых алюминий поставляется на заводы) трансформируется, "выдувается" под действием невидимых струй воздуха, превращаясь из бесформенного куска в колесо СКАД. Затем это колесо СКАД "вставляется" в появляющийся из воздуха автомобиль.

Если необходимо, высоту шапки можно увеличить настолько, насколько нужно.

16 лет назад
Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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