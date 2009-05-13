Есть сайт http://realtgeo.ru/ Вместо Company Co. должен бытьь флэш обект название компании. Должно сочитаться с сайтом. + в шапке нужно добавить тоже эффектов типа летящих птиц. Есть возможные варианты...
Сделать анимацию для шапки сайта
Есть дизайн сайта (см. аттач).
необходимо в шапку сайта вставить флеш-ролик примерно следующего сценария:
кусок металла (слиток,в которых алюминий поставляется на заводы) трансформируется, "выдувается" под действием невидимых струй воздуха, превращаясь из бесформенного куска в колесо СКАД. Затем это колесо СКАД "вставляется" в появляющийся из воздуха автомобиль.
Если необходимо, высоту шапки можно увеличить настолько, насколько нужно.
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