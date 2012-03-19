Сайт-сервис онлайн бронирования билетов

$800
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок228 просмотров
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Необходимо подключить API готового сервиса по онлайн бронированию жд билетов.

Доделать в целом сайт.

Оплата поэтапная.

Только опытные специалисты.

Наличие портфолио обязательно.

12 лет назад
ltok
Олег 
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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