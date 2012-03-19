исправить ошибки в работе WordPress при загрузке изображений, медиафайлов, видио.
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Здравствуйте.
Требуется доработка существующего сайта.
ТЗ прикреплено.
Интересует стоимость, сроки.
Обращаю внимание: с ценами не загибать, планируется долгосрочное сотрудничество.
Писать только в личку, так как большая разница во времени, не всегда смогу ответить по скайпу.
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