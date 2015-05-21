Устранить ошибки в работе WordPress

Нужен специалист по Wordpress, который сможет к уже существующему сайту на русском языке добавить английскую версию.
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исправить ошибки в работе WordPress при загрузке изображений, медиафайлов, видио.
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