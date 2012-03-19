Перенести сайт на .jsp (Java) на новый хостинг

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки101 просмотр
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Перенести сайт на .jsp (Java) на новый хостинг

Сайт агентство недвижимости, база страниц примерно 200 страниц.

12 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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