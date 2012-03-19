Перенести сайт на .jsp (Java) на новый хостинг

Здравствуйте, уважаемые профессионалы. В первую очередь хочу сказать, что работа для знающих толк в этой сфере людей. Если у вас нету отзывов и портфолио, прошу не отписываться здесь, ваша заявка не будет рассмотрена. А теперь ...