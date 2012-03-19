Скрипт покупки

Здравствуйте Я представляю компанию МИСТЕР СУМКИН У нас есть сайт http://www.sumki.ru/ В нем мы меняем главную страницу , которую нужно доработать http://testcopy.sumki.ru/index.html Нужно доделать главную страницу Нужно сделать другие страницы сайта под дизайн главной страницы А так же хотелось ...
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Здравствуйте, уважаемые профессионалы. В первую очередь хочу сказать, что работа для знающих толк в этой сфере людей. Если у вас нету отзывов и портфолио, прошу не отписываться здесь, ваша заявка не будет рассмотрена.
А теперь непосредственно к заданию. Нужно написать скрипт проверки домена, как здесь http://www.host-food.ru/domains/?domain=mail.ru&mode=Hosting&x=0&y=0
Только данная Страница. Никаких других не надо. При нажатии "Купить домен" ссылаемся на биллинг панель. Данные о цене брать из таблицы БД биллинг панели http://whmcs.com.ua/
Прошу отписать сколько это будет стоить и сроки. Если есть вопросы пишите в личку. В личку писать только по поводу вопросов, предложения в личке не рассматриваются!
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