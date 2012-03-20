Здравствуйте

Я представляю компанию МИСТЕР СУМКИН

У нас есть сайт http://www.sumki.ru/

В нем мы меняем главную страницу , которую нужно доработать http://testcopy.sumki.ru/index.html

Нужно доделать главную страницу

Нужно сделать другие страницы сайта под дизайн главной страницы

А так же хотелось бы услышать предложения по усовершенствованию нашего сайта

С Уважением Филатова Светлана

[email protected]