Исправить ошибки по сайту на php

Веб-программированиеЗавершен5 заявок230 просмотров
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Здравствуйте,

есть готовый купонный сайт.

Нужно исправить следующие ошибки

1,в админ панели выставлена акция, но на сайте не отображается данная акция ( хотя раньше всё работало)

2. В админ панели выставлен процент в в скидках, но в самой акции отображается он неправильно.( исправим пункт 1, будет видна ошибка по второму пункту)

В прикрепленных файлах принт скрин админ панели где процент от скидки выставляетс, и самого сайта, где акция выставлена по всем городам, но на сайте не отображается, адрес сайта 24bonus.ru ) можно и там посмотреть.

PHP
12 лет назад
niko1000
Николай 
53 годаЭстония
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Skotch
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
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