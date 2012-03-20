Исправить ошибки по сайту на php

Здравствуйте,

есть готовый купонный сайт.

Нужно исправить следующие ошибки

1,в админ панели выставлена акция, но на сайте не отображается данная акция ( хотя раньше всё работало)

2. В админ панели выставлен процент в в скидках, но в самой акции отображается он неправильно.( исправим пункт 1, будет видна ошибка по второму пункту)

В прикрепленных файлах принт скрин админ панели где процент от скидки выставляетс, и самого сайта, где акция выставлена по всем городам, но на сайте не отображается, адрес сайта 24bonus.ru ) можно и там посмотреть.