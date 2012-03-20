Исправить ошибки по сайту на php

Итак, на входе 2 csv файла с нным кол-вом столбцов, разделенные запятыми или точка с запятой, 1 input file — основной 2 input file — дополнительный Программа берет поочередно, сначала первую фразу из 1 input ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
есть готовый купонный сайт.
Нужно исправить следующие ошибки
1,в админ панели выставлена акция, но на сайте не отображается данная акция ( хотя раньше всё работало)
2. В админ панели выставлен процент в в скидках, но в самой акции отображается он неправильно.( исправим пункт 1, будет видна ошибка по второму пункту)
В прикрепленных файлах принт скрин админ панели где процент от скидки выставляетс, и самого сайта, где акция выставлена по всем городам, но на сайте не отображается, адрес сайта 24bonus.ru ) можно и там посмотреть.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть парсер который вытягивает данные с сайтов - статусы. Проблема в том что с одного из сайтов перестал вытягивать, нужно выяснить в чем причина вернуть в рабочее состояние.Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Бизнес-требования Удаленный сбор данных о покупках определенной группы людей (домохозяйств) посредством идентификации товаров с помощью сканера штрих кодов для дальнейшей обработки данных и предоставления результатов в виде статистического отчета on-line. Пользовательские требования Группы пользователей: 1. Пользователи, предоставляющие данные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется технический аудит небольшого сайта, с внесением правок. От Вас цена и сроки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт на битрикс нужно установить "Киоск — магазин для "Старт" требуется: 1. установка 2. прикрутка к существуюзему набору товаров дополнительно: 3. прикрутка к платежной систему интеркассаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нашей организации нужен скрипт-информер, который отследить доступность веб-сервиса и проинформирует исполнителя о событии через интернет. Другими словами, скрипт отслеживает статус одной веб-формы с заданным интервалом и частотой (если необходим будет прокси), при изменении статуса скрипт шлет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Всем привет! Что нужно: 1) Собственно сверстать и одеть PSDшку 2) На странице товара – при наведении мышки на фото товара (нажимать не надо – просто mouseover) фотка должна рядом всплывать в большем размере 3) под большой ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется настроить редирект на сайте, убрать дубли. Админка самописная. Ждем от Вас примерные цены.Завершен12 лет назад
Приветствую! Есть слайшоу, работающее по клику на каждый его элемент - http://openini.by/doors/barausse/palladio.html (см.пагинацию). Требуется настроить поочерёдное цикличное пролистывание слайдера на странице с сохранением переходов по пагинаци (подсветка стрелочки - http://openini.by/images/arrow_hover.png). Элемент пролистывания - подсвечивающаяся стрелочка: http://clip2net.com/s/1Id0MЗавершен12 лет назад
- $117
Над сделать так, чтобы была разбивка по производителям для модуля http://www.sorem.ru/vopros-otvet.htmlЗавершен12 лет назад