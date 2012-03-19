Здравствуйте.

Нашей организации нужен скрипт-информер, который отследить доступность веб-сервиса и проинформирует исполнителя о событии через интернет.

Другими словами, скрипт отслеживает статус одной веб-формы с заданным интервалом и частотой (если необходим будет прокси), при изменении статуса скрипт шлет письма на 2-3 ящика с пометкой срочно открыть ссылку этой веб формы.

Более подробное задание с примером сайта во вложении.

Если есть техническая возможность реализации, укажите сумму и сроки реализации.