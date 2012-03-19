Итак, на входе 2 csv файла с нным кол-вом столбцов, разделенные запятыми или точка с запятой, 1 input file — основной 2 input file — дополнительный Программа берет поочередно, сначала первую фразу из 1 input ...
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Здравствуйте.
Нашей организации нужен скрипт-информер, который отследить доступность веб-сервиса и проинформирует исполнителя о событии через интернет.
Другими словами, скрипт отслеживает статус одной веб-формы с заданным интервалом и частотой (если необходим будет прокси), при изменении статуса скрипт шлет письма на 2-3 ящика с пометкой срочно открыть ссылку этой веб формы.
Более подробное задание с примером сайта во вложении.
Если есть техническая возможность реализации, укажите сумму и сроки реализации.
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