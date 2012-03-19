Установка цмс

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок135 просмотров
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Грамотно установить цмс вордпресс, готов рассмотреть и другие варианты.

Вёрска пока не сделана, предпочтительно найти специалиста, который сделает вёрстку и установит цмс.

Есть и другие проекты, которое готов предложить при удачном сотрудничестве по данному вопросу.

Жду предложения в асю 437187

12 лет назад
f5group
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад