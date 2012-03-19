Установка цмс

Необходимо сделать вывод на сайте аналитики Google. Верстка будет предоставлена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Грамотно установить цмс вордпресс, готов рассмотреть и другие варианты.
Вёрска пока не сделана, предпочтительно найти специалиста, который сделает вёрстку и установит цмс.
Есть и другие проекты, которое готов предложить при удачном сотрудничестве по данному вопросу.
Жду предложения в асю 437187
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