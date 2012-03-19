Одеть PSD на Shop Script

Требуется настроить редирект на сайте, убрать дубли. Админка самописная. Ждем от Вас примерные цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Что нужно:
1) Собственно сверстать и одеть PSDшку
2) На странице товара – при наведении мышки на фото товара (нажимать не надо – просто mouseover) фотка должна рядом всплывать в большем размере
3) под большой фото должны быть маленькие превьюшки других фото этого же товара
4) в корзине должна быть такая функция, чтобы при заказе например до 3-х товаров одна цена за штуку, а при заказе от 3-х штук цена за штуку другая (должна быть возможность выбора товара у которого эта функция подключается, даже можно проще - не товара, а категории (например футболки, джинсы и т.д.)
Часть картинок уже нарезана - если надо - могу скинуть
Оплата - желательно ЯД - до 2 000 р
Вот сайт - e-optom.ru
PSD прикрепил
Жду откликов. Сделать надо дня за 2, так что начать уже сегодня точно!
С Ув. Андрей
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