Одеть PSD на Shop Script

Всем привет!

Что нужно:

1) Собственно сверстать и одеть PSDшку

2) На странице товара – при наведении мышки на фото товара (нажимать не надо – просто mouseover) фотка должна рядом всплывать в большем размере

3) под большой фото должны быть маленькие превьюшки других фото этого же товара

4) в корзине должна быть такая функция, чтобы при заказе например до 3-х товаров одна цена за штуку, а при заказе от 3-х штук цена за штуку другая (должна быть возможность выбора товара у которого эта функция подключается, даже можно проще - не товара, а категории (например футболки, джинсы и т.д.)

Часть картинок уже нарезана - если надо - могу скинуть

Оплата - желательно ЯД - до 2 000 р

Вот сайт - e-optom.ru

PSD прикрепил

Жду откликов. Сделать надо дня за 2, так что начать уже сегодня точно!

С Ув. Андрей