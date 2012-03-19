Дополнение к скрипту

Веб-программированиеЗавершен1 заявка108 просмотров
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Приветствую!

Есть слайшоу, работающее по клику на каждый его элемент - http://openini.by/doors/barausse/palladio.html (см.пагинацию).

Требуется настроить поочерёдное цикличное пролистывание слайдера на странице с сохранением переходов по пагинаци (подсветка стрелочки - http://openini.by/images/arrow_hover.png). Элемент пролистывания - подсвечивающаяся стрелочка: http://clip2net.com/s/1Id0M

12 лет назад
sergge
Сергей 
40 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Camicia_nera
Станислав 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$7
2 дня
Работает быстро и чётко. Рекомендую.
Рекомендую данного заказчика. Задание было поставлено чётко, оплата быстрая.