Дополнение к скрипту

Над сделать так, чтобы была разбивка по производителям для модуля http://www.sorem.ru/vopros-otvet.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Есть слайшоу, работающее по клику на каждый его элемент - http://openini.by/doors/barausse/palladio.html (см.пагинацию).
Требуется настроить поочерёдное цикличное пролистывание слайдера на странице с сохранением переходов по пагинаци (подсветка стрелочки - http://openini.by/images/arrow_hover.png). Элемент пролистывания - подсвечивающаяся стрелочка: http://clip2net.com/s/1Id0M
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