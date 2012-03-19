Отладка парсера

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок200 просмотров
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Есть парсер который вытягивает данные с сайтов - статусы. Проблема в том что с одного из сайтов перестал вытягивать, нужно выяснить в чем причина вернуть в рабочее состояние.

12 лет назад
fix34981
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад