Подключить несложную систему оплаты, DLE

Здравствуйте, нужен программист с опытом работы с DLE.

Задача - Подключить несложную систему оплаты за скачивание файлов на сайте, по аналогии с сайтом:

http://zalivka.com/file/9235/z339microsoft.office.2010.professional.plus.rar.html

Опыт подобной работы будет плюсом

Требования к исполнителю:

Ответственность - соблюдение сроков, присутствие в сети в рабочие дни - без внезапных пропаданий.

Качественная работа - соблюдение задания, работа которую не нужно доделывать или переделывать.

Адекватные цены - цена соответствует объему работ.

Если вы под один из пунктов не подходите - не тратьте время. Не можете нормально оформить предложение или не читаете задание - не тратьте время.