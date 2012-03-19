Подключить несложную систему оплаты, DLE

Итак, на входе 2 csv файла с нным кол-вом столбцов, разделенные запятыми или точка с запятой, 1 input file — основной 2 input file — дополнительный Программа берет поочередно, сначала первую фразу из 1 input ...
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Здравствуйте, нужен программист с опытом работы с DLE.
Задача - Подключить несложную систему оплаты за скачивание файлов на сайте, по аналогии с сайтом:
http://zalivka.com/file/9235/z339microsoft.office.2010.professional.plus.rar.html
Опыт подобной работы будет плюсом
Требования к исполнителю:
Ответственность - соблюдение сроков, присутствие в сети в рабочие дни - без внезапных пропаданий.
Качественная работа - соблюдение задания, работа которую не нужно доделывать или переделывать.
Адекватные цены - цена соответствует объему работ.
Если вы под один из пунктов не подходите - не тратьте время. Не можете нормально оформить предложение или не читаете задание - не тратьте время.
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