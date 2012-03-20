Скрипт добавления картинок на сайт

Веб-программированиеЗавершен2 заявки131 просмотр
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На движке DLE 9.5 запущен сайт. В новостях (порядка 1500) - в стандартных для движка - дополнительных новостях image1, image2 - есть прямая ссылка на картинку, расположенную на стороннем сайте. (внешняя ссылка) текст ссылки примерно такой - http://www.somesite.ru/image34.jpg может быть еще *.png и неанимационный *.gif

Необходимо разработать скрипт который бы

1 - выкачал все картинки в каталог Uploads движка и при сохранении автоматически наложил бы водяной знак - (стандартный для движка)

2 - При сохранении назначил бы новое имя для картинки (например название производное от заголовка или номера новости)

3 - Подправил бы дополнительное поле (или прописал бы в новое) - заменив внушнюю ссылку на картинку на закачанную.

4 - Не обрабатывал бы поля картинок, которые начинались бы с имени своего сайта http://www.site.ru/ (чтобы не скачать свои же картинки повторно) - необходимо для дозакачки новых постов.

5 - По мере работы - писал бы на экране отчет о текущей работе, чтобы иметь возможность визуального контроля скрипта (что делает - не повис ли)

6 - Умел бы стартовать введенного с номера нужной новости (очистка и какой-то контроль введенного текста можно не использовать, т.к. скрипт исключительно для редкого и приватного использования администратором)

Как-то особенно встраивать в дле не нужно. достаточно бросить в корень - запустить и получить результат. Бегунков, скролов тоже не надо. Правка базы (например для добавления доп. полей таблицу POST) возможна

Задание достаточно формализовано - Прошу указать цены и сроки.

12 лет назад
pmanager
Дмитрий 
47 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alligatorus2
37 летКиргизия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Прекрасный специалист. Сделал все хорошо и оперативно. Спасибо.
Отличный заказчик, приятно работать. Рекомендую.
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