CMS

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Задача: Написание CMS

Тематика: направленна на новости

Функционал :

1)добавление новостей пользователями со всеми вытекающими (картинки, видео,ссылки, редактор и прочее)(соответственно группы (журналист/глав. редактор/модератор/администратор) - с выбором предмодерации новостей)

2)модуль комментарии новости с капчей (в админке редактирование последних коментариев) и вывод последних новостей в блоке на главной

3)модуль самые популярные новости

4)модуль оплата за добавление новости

т.е. в личном кабинете: доп.функции помимо стандартных

-список новостей

- кол-во денег на счету

- выплаты

- заказ выплаты (ручные выплаты, но после заявки в админке должно отображаться)

5)модуль рейтинг новостей (+ кол-во просмотров)

6)модуль внутренних сообщений (администратору, модератору, по логину журналиста)

7)модуль тэги (+ хорошая перелинковка на сайте)

8)модуль рейтинг журналистов (соответственно репутация журналистов)

9)возможно модуль фотогаллереи

10)Дизайн шаблонный - думаю паблик с небольшими доработками (обсудим с исполнителем)

12 лет назад
testersaitov
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад