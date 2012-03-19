Cкрипт автоматической регистрации доменов.

исправить ошибки в работе WordPress при загрузке изображений, медиафайлов, видио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать следующий скрипт.
В заданное время скрипт подключается к аккаунту reg.ru. Берет данные по освобождающимся доменам. Проверяет их на предмет появившихся новых записей. Если новые записи появились проверяет их на несколько параметров (ТИЦ, зеркала...) Те которые удовлетворяют условиям регистрирует.
Жду предложений.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен специалист по Wordpress, который сможет к уже существующему сайту на русском языке добавить английскую версию.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно помочь решить проблему с Неработающими ссылками, (Битые ссылки код ошибки 404): сайт goodzdorovie.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Существует сайт на joomla 1.7. по беседкам, там есть каталог на сделанный на virtumart ,требуется калькулятор по расчету стоимости беседки интегрированный в виртумарт 2 , чтобы на каждой странице товара стоял калькулятор такого плана ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Перенести сайт на .jsp (Java) на новый хостинг Сайт агентство недвижимости, база страниц примерно 200 страниц.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
На движке DLE 9.5 запущен сайт. В новостях (порядка 1500) - в стандартных для движка - дополнительных новостях image1, image2 - есть прямая ссылка на картинку, расположенную на стороннем сайте. (внешняя ссылка) текст ссылки примерно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищу любителя нестандартных задач с хорошим знанием php и java, способного выполнять задачи в оговоренный срок. Коротко о задаче: необходимо написать скрипт, который позволит собирать из товаров в каталоге некоторый набор и отображать его в виде ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые профессионалы. В первую очередь хочу сказать, что работа для знающих толк в этой сфере людей. Если у вас нету отзывов и портфолио, прошу не отписываться здесь, ваша заявка не будет рассмотрена. А теперь ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Интересует создание бесплатной доски объявлений по примеру emarket.ua Оставляйте свои заявки, контактные данные. Все подробности такого проекта только по телефону. Телефон +38 (050) 068-57-20 email: [email protected]Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим специалист для работы с jomsocial Установлена joomla 2.5.2 и лицензия Jomsocial 2.4.3 со всеми плагинами Возникли проблемы при создании событий (загрузка идет а события не создаются) Нужно срочно поправить.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад