Cкрипт автоматической регистрации доменов.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка118 просмотров
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Необходимо написать следующий скрипт.

В заданное время скрипт подключается к аккаунту reg.ru. Берет данные по освобождающимся доменам. Проверяет их на предмет появившихся новых записей. Если новые записи появились проверяет их на несколько параметров (ТИЦ, зеркала...) Те которые удовлетворяют условиям регистрирует.

Жду предложений.

12 лет назад
adserton
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад