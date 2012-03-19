Добавить пару тегов в DLE

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки150 просмотров
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1. Добавить обработку тегов {image-x} и {text limit="x"} из show.custom.php в show.full.php (полная новость) и show.short.php (короткая новость

2. Добавить (клонировать) тег {topnews}, только вместо вывода за месяц, поставить за год.

3. Вывести средний рейтинг из расчета, рейтинг\количество голосов.

12 лет назад
zauron
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад