Требуется скрипт для автозаполнения формы

Есть сайт: http://votokam.ru/ Он на Друпале. Сейчас занимаюсь переделкой сайта со сменой движка на Джумлу 1.5 Если это реально, то нужно перенести все товары с нынешнего сайта на новый в инет-магазин на базе Virtuemart со всеми ...