Html-верстка форм + jquery

исправить ошибки в работе WordPress при загрузке изображений, медиафайлов, видио.
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Нужно выполнить html верстку форм по макетам + калькуляторов на jquery. Пример форм в приложении, всего их 7 штук.
Задачи выдаются через redmine.
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