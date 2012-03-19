Html-верстка форм + jquery

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки135 просмотров
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Нужно выполнить html верстку форм по макетам + калькуляторов на jquery. Пример форм в приложении, всего их 7 штук.

Задачи выдаются через redmine.

HTMLjQuery
12 лет назад
team-press
Вадим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Petrovich81
Андрей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Андрей отлично справился с задачей. Верстку выполнил на отлично, в срок и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
Работал с Вадимом над проектом - остался доволен. Четкое ТЗ, своевременная оплата... Рекомендую!