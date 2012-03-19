Создание шлюза Robocassa для Woocommerce

Нужно создать плагин к Woocommerce, на сайте woothemes есть соответствующая документация как по шлюзам так и по подключению плагинов. Необходим плагин который берет от админа все необходимые данные для подключения к робокассе, предоставляет возможности работы в демо-режиме. (проще всего слизать с paypal шлюза который поставляется с системой)

Нет времени писать самому. Проверять код буду. Любые вопросы и предложения по теме в личку.