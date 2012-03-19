Создание шлюза Robocassa для Woocommerce

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Нужно создать плагин к Woocommerce, на сайте woothemes есть соответствующая документация как по шлюзам так и по подключению плагинов. Необходим плагин который берет от админа все необходимые данные для подключения к робокассе, предоставляет возможности работы в демо-режиме. (проще всего слизать с paypal шлюза который поставляется с системой)

Нет времени писать самому. Проверять код буду. Любые вопросы и предложения по теме в личку.

WooCommerce
12 лет назад
gremushka
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Camicia_nera
Станислав 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней