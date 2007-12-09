Развлекательный портал

Нужен скрипт доски объявлений. Должен быть максимально похожим на www.reklama.lv как внешне так и функционально. Что-то будет удалено, что-то будет добавлено. Большая просьба – ДО ТОГО как предложить свои услуги, посмотрите хорошенько сайт www.reklama.lv , не просто главную ...