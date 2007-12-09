Развлекательный портал

Требуется поднять с нуля систему "анализатор подозрительных файлов"(ONLINE VIRUS CHECKER) Основная задача: создать сервис, аналог www.virustotal.com 1:1, который анализирует подозрительные файлы и облегчает быстрое обнаружение вирусов, червей, троянов и всех видов вредоносных программ, определяемых антивирусами. Все предложения ...
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Сколько будет стоить создать развелкательный портал?И кто возмется его делать и за какую стоимость?
---На подобии capa.ru Обновление новостей итд...
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