Развлекательный портал

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок212 просмотров
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Сколько будет стоить создать развелкательный портал?И кто возмется его делать и за какую стоимость?

---На подобии capa.ru Обновление новостей итд...

16 лет назад
serajik666
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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