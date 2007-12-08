Web-сайт банковской тематики.

сателлит из 10 страниц второго уровня и 10 страниц 3 уровня с уникальным контентом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать вебсайт банковской тематики. Сквозной верх: слева логотип, справа блок курсов валют от РБК (или аналогичный). Чуть ниже - сквозная баннерная перетяжка (целая, но с возможностью делить на 3 части).
Ниже - страницы с закладками.
На первой - прямоугольная флэш-вставка (образец - визуализация графиков в презентациях). В ней необходимо спроектировать голосовалку определенным образом. (медленно крутящийся барабан с названиями, при нажатии на название, барабан быстро прокручивается названием к правой стороне, к отметке (название выделяется) и появляются 5 графических ответвлений-параметров. При нажатии на один из которых появляется 10 звездочек и голосование происходит в одно нажатие как на youtube. При этом голосовалка должна запоминать ip и не позволять голосовать повторно по одному параметру в течение месяца. После голосования звездочки и название параметра "погасают". Нажатие на выделенное название (первое, а не параметра) из барабана убирает параметры и запускает обычное движение барабана.) Ниже на этой же странице должен располагаться самообновляющийся рейтинг, состоящий из пяти колонок, соответствующих пяти параметрам. Каждая из них должна состоять из 7 названий и средней оценки напротив, располагающейся по убыванию.
На второй закладке - новости и статьи небольшими блоками анонсов со ссылками на полный текст.
На третьей - форум вмонтированный в общий дизайн сайта.
На четвертой - друзья сайта (кнопки, ссылки)
Общий дизайн сайта преимущественно белый, формы квадратные со скругленными углами.
Цвета и прочие детали согласовываются в процессе. Общие требования - просто и качественно.
Оплата поэтапная - по мере выполнения элементов.
Сроки - 3-4 месяца.
Жду предложений по ценам.
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