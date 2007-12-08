Web-сайт банковской тематики.

Требуется создать вебсайт банковской тематики. Сквозной верх: слева логотип, справа блок курсов валют от РБК (или аналогичный). Чуть ниже - сквозная баннерная перетяжка (целая, но с возможностью делить на 3 части).

Ниже - страницы с закладками.

На первой - прямоугольная флэш-вставка (образец - визуализация графиков в презентациях). В ней необходимо спроектировать голосовалку определенным образом. (медленно крутящийся барабан с названиями, при нажатии на название, барабан быстро прокручивается названием к правой стороне, к отметке (название выделяется) и появляются 5 графических ответвлений-параметров. При нажатии на один из которых появляется 10 звездочек и голосование происходит в одно нажатие как на youtube. При этом голосовалка должна запоминать ip и не позволять голосовать повторно по одному параметру в течение месяца. После голосования звездочки и название параметра "погасают". Нажатие на выделенное название (первое, а не параметра) из барабана убирает параметры и запускает обычное движение барабана.) Ниже на этой же странице должен располагаться самообновляющийся рейтинг, состоящий из пяти колонок, соответствующих пяти параметрам. Каждая из них должна состоять из 7 названий и средней оценки напротив, располагающейся по убыванию.

На второй закладке - новости и статьи небольшими блоками анонсов со ссылками на полный текст.

На третьей - форум вмонтированный в общий дизайн сайта.

На четвертой - друзья сайта (кнопки, ссылки)

Общий дизайн сайта преимущественно белый, формы квадратные со скругленными углами.

Цвета и прочие детали согласовываются в процессе. Общие требования - просто и качественно.

Оплата поэтапная - по мере выполнения элементов.

Сроки - 3-4 месяца.

Жду предложений по ценам.