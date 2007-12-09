Анализатор подозрительных файлов

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки180 просмотров
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Требуется поднять с нуля систему "анализатор подозрительных файлов"(ONLINE VIRUS CHECKER)

Основная задача: создать сервис, аналог www.virustotal.com 1:1, который анализирует подозрительные файлы и облегчает быстрое обнаружение вирусов, червей, троянов и всех видов вредоносных программ, определяемых антивирусами.

Все предложения писать на эмаил [email protected] или в аську 813-762

16 лет назад
ProfiSeo
Гость 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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