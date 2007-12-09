Разработка простого строгого, но стильного дизайна

$300
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок260 просмотров
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Разработка простого строгого, но стильного дизайна для сайта компании, импортирующей автомобили.

Написание кода под функции всех страниц.

Набор страниц:

- 5-7 шаблонных страниц с статичной информацией;

- страница с формой контактов;

- 3 динамических страницы с подгружаемыми данными из базы mysql (список доступных авто);

- шаблонная страница с подробной информацией об авто, подгружающая данные из бызы mysql.

Рассматриваем предложения по построению сайта на основе модулей конструктора Drupal.

16 лет назад
andreikslv
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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