maximmb

Максим Исаев maximmb

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Создать почти "клон" сайта

    Нужно сделать клон сайта http://www.benzworld.org на том же движке, или предлагайте свое. Самое важное, что бы сайт хорошо индексировался. Интересует срок и стоимость. Дизайн нужен минимальный, но со вкусом. Появятся пару новых разделов. Исполнитель интересует из Санкт-Петербурга, так как ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание 3х-мерных автомобилей

    Требуется нарисовать около 100 контуров моделей автомобилей расположенных в 3/4, в кривых. Обрисовка с фотографий. Фотографии предоставим или дадим источники откуда их можно будет взять. В приложении образец работы и c-class.jpg для выполнения тестового задания. Тестовое задание: Нужно выполнить ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстальщик веб

    Требуется верстальщик для постоянного удаленного сотрудничества. кроссбраузерная совместимость(Opera9, FF1.5, IE6) хорошее знание CSS2 XHTML1.0_STRICT валидность разметки HTML JavaScript Photoshop Задачи: верстка порталов. Условия (сроки, оплата) обсуждаются. Портфолио и резюме высылайте на [email protected] Файлы не высылать. В резюме желательно указать: имя, почту, icq (если есть), телефон, ...

    JavascriptHTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • WEB дизайнер

    Требуется дизайнер для постоянного удаленного сотрудничества. Требования - инициативность, ответственность, творческий подход, высокая скорость работы. Задачи создание сайтов изготовление баннеров разработка логотипов Требования Умение принимать нестандартные решения опыт работы портфолио креативность, творческий подход знание пакета Adobe CS2 Портфолио и резюме высылайте на [email protected] Файлы не ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Доработать меню сайта на флеше
Хороший, честный заказчик. Приятно работать, рекомендую.
Быстро то что нужно.
Ответный отзыв
JRS
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Первод логотипа в кривые
Очень позитивное впечатление. Оплата вовремя. Отношение к исполнителю очень положительное))+
Все выполнил в срок и то что нужно.
Ответный отзыв