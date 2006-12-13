Нужно сделать клон сайта http://www.benzworld.org на том же движке, или предлагайте свое. Самое важное, что бы сайт хорошо индексировался. Интересует срок и стоимость. Дизайн нужен минимальный, но со вкусом. Появятся пару новых разделов. Исполнитель интересует из Санкт-Петербурга, так как ...
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно срочно доработать меню на флеше. Изменить список разделов и вставить ссылки. Образец меню в приложеном файле. Оплата через безопасные сделки. http://weblancer.net/safe_deals/Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Перевести существующий логотип в кривые + легкая доработка. Вышлю лого позапросу.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется нарисовать около 100 контуров моделей автомобилей расположенных в 3/4, в кривых. Обрисовка с фотографий. Фотографии предоставим или дадим источники откуда их можно будет взять. В приложении образец работы и c-class.jpg для выполнения тестового задания. Тестовое задание: Нужно выполнить ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется верстальщик для постоянного удаленного сотрудничества. кроссбраузерная совместимость(Opera9, FF1.5, IE6) хорошее знание CSS2 XHTML1.0_STRICT валидность разметки HTML JavaScript Photoshop Задачи: верстка порталов. Условия (сроки, оплата) обсуждаются. Портфолио и резюме высылайте на [email protected] Файлы не высылать. В резюме желательно указать: имя, почту, icq (если есть), телефон, ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется дизайнер для постоянного удаленного сотрудничества. Требования - инициативность, ответственность, творческий подход, высокая скорость работы. Задачи создание сайтов изготовление баннеров разработка логотипов Требования Умение принимать нестандартные решения опыт работы портфолио креативность, творческий подход знание пакета Adobe CS2 Портфолио и резюме высылайте на [email protected] Файлы не ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад